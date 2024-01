Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl die Solarenergie beim Erreichen von Klimazielen eine entscheidende Rolle spiele, würden sich die Aktienkurse vieler Solarunternehmen von all diesem unbeeindruckt zeigen. Der israelische Solarkonzern SolarEdge ergreife Maßnahmen, die an der Börse gut ankämen.Grüne Technologiekonzerne hätten es weiterhin sehr schwer, in die Herzen der Anleger zu spielen. Genauso ergehe es dem israelischen Solarmodulhersteller SolarEdge. Nachdem im letzten Jahr für die Aktionäre teils erheblichen Kursverluste zu Buche gestanden hätten, scheinen die Israelis gegen diesen Trend anzugehen.Mit der Ankündigung, etwa 16 Prozent der Belegschaft abzubauen, arbeite der SolarEdge-Konzern daran, die Betriebskosten zu senken, um damit eine bessere Effizienz zu bekommen. Mehr Details dazu möchte der Konzern bei Bekanntgabe der Unternehmensergebnisse Mitte Februar vorlegen. Die Börse honoriere die Nachricht, die Aktie könne mehr als acht Prozent zulegen.Zuletzt habe es bei SolarEdge einen verbesserten Newsflow gegeben. So habe der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock die Beteiligung bei den Isrealis von 9,63 Prozent auf 15,8 Prozent erhöht. Ähnlich optimistisch gestimmt sei die Führungscrew bei SolarEdge, in den letzten beiden Quartalen und Anfang Januar sei es erstmals wieder zu sogenannten Insiderkäufen gekommen. Obwohl insbesondere amerikanische Solarunternehmen von den Förderprogrammen der Biden-Regierung profitieren würden, sei es noch zu früh, um von einer nachhaltigen Wende zu sprechen.SolarEdge sei Mitglied im "Der Aktionär" Solar Top 10-Index. Höchste Indexgewichtung habe der spanische Solaranlagen-Spezialist Grenergy Renovables vor dem französischen Solarparkbetreiber Neoen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAV könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Solarunternehmen teilhaben. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link