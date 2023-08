Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

149,22 EUR -0,04% (17.08.2023, 11:20)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

162,32 USD -4,52% (16.08.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (17.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Mit einem Minus von 41% in nur einem Monat liefere die Aktie von SolarEdge aktuell eine katastrophale Vorstellung ab. Noch einmal deutlich beschleunigt worden sei der Ausverkauf durch relativ schwache Zahlen. Zu allem Überfluss habe der israelische Hersteller der Solarausrüstung gestern dann auch noch eine Herabstufung durch die Bank of America kassiert.Die SolarEdge-Aktie befinde sich nach dem Bruch der Unterstützungen zunächst bei 250 USD, dann bei 200 USD im freien Fall. Die nächste charttechnische Unterstützung lauere erst bei 140 USD.Ein Trostpflaster gebe es jedoch, der Relative-Stärke-Index liege auf Tagesbasis aktuell bei 17 Punkten und damit so tief wie noch nie seit dem Börsengang. Alleine dieser Umstand qualifiziere die SolarEdge-Aktie in den kommenden Tagen für einen sogenannten Dead-Cat-Bounce. Auf dessen Nachhaltigkeit sollten Anleger angesichts der enormen Schwäche der Aktie allerdings nicht zählen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SolarEdge-Aktie: