SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (02.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem "Aktionär"-Tipp First Solar jüngst überzeugende Unternehmenszahlen vermeldet habe, würden die Zahlen von SolarEdge, einem Anbieter von Leistungsoptimierern für Photovoltaik-Anlagen, enttäuschen und sich damit in die Reihe ähnlich schwacher Zahlen von Enphase ( ISIN US29355A1079 WKN A1JC82 ) und SunPower einreihen. Hier die Details zum Zahlenwerk.Zunächst die guten Nachrichten - das in Israel ansässige Unternehmen habe im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US-Dollar erzielt und damit 0,10 Dollar über den Schätzungen der Analysten gelegen. Weniger gut gewesen sei die Umsatzentwicklung. Zwar hätten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf etwa 991 Millionen Dollar gesteigert werden können, damit aber unter den Schätzungen der Analysten gelegen. Während der europäische Markt gute Wachstumsraten generiere, seien die Solareinnahmen in den USA im Vergleich zum letzten Quartal um 23 Prozent zurückgegangen.SolaEdge rechne für das dritte Quartal mit einem Umsatz in der Spanne von 880 bis 920 Millionen Dollar und habe in der Spitze damit gut 10 Prozent unter den Schätzungen des Marktes gelegen.Solange sich keine Bodenbildung im Chartbild zeigt, sollten sich Anleger von der Aktie fernhalten, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zu SolarEdge Technologies Inc. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link