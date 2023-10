NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

77,94 USD -31,62% (20.10.2023, 17:37)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (20.10.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Roth MKM:Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "buy" auf "neutral" herab.SolarEdge habe gestern Abend die Ergebnisse für das 3. Quartal nach unten korrigiert, da das Management Stornierungen und Verdrängungen seitens der EU-Vertriebspartner angeführt habe, so Roth in einer Research Note. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Herausforderungen in Europa und den USA im Bereich der Solaranlagen für Privathaushalte weiter anhalten würden. In Kombination mit dem Gegenwind aus der Währung und dem Israel-Konflikt nehme Roth seine Position zurück, bis sich die Lage verbessere.Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von SolarEdge von "buy" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 280 auf 100 USD. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:75,56 EUR -29,83% (20.10.2023, 17:51)