Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

61,25 EUR +0,21% (06.02.2024, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

66,15 USD +0,73% (06.02.2024, 15:45)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (06.02.2024/ac/a/n)



Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von B. Riley Securities:Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "buy" ein.Die Analysten von B. Riley würden erwarten, dass die Herausforderungen des US-Wohnungsmarktes angesichts höherer Zinsen und eines deutlichen Rückgangs in Kalifornien das Hauptthema bleiben würden, wenn die Solar- und Speicherunternehmen ihre Ergebnisse für das vierte Quartal melden würden. Investoren in diesem Bereich hätten bereits die zweite Hälfte von 2023 und die erste Hälfte von 2024 für die Verlangsamung abgeschrieben und die Erwartungen auf die niedrigere Nachfragerate zurückgesetzt, obwohl es immer noch Debatten darüber gebe, wie niedrig diese Nachfragerate sei, so die Analysten in einer Research Note.Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die Unternehmen in diesem Bereich nicht genug Sichtbarkeit für einen Aufschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 hätten, um zu diesem Zeitpunkt Vertrauen zu schaffen, da die aktuelle Nachfrage und die Durchverkaufsraten aufgrund der Saisonalität des ersten Quartals weniger aussagekräftig seien. B. Riley befürworte weiterhin eine Positionierung in Richtung Solar- und Speichermodelle als Eigentümer gegenüber Ausrüstungsanbietern und ein Engagement im Versorgungs- und Gewerbesektor gegenüber dem Privatsektor.Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von SolarEdge unverändert mit "buy" ein und senken das Kursziel von 166 auf 133 USD. (Analyse vom 05.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie: