NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

307,665 USD -0,98% (14.02.2023, 16:30)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Der Wechselrichter-Hersteller habe außergewöhnlich gute Zahlen gemeldet. Auch der Ausblick habe die Prognosen der Analysten übertroffen. Vor allem in Europa sei die Nachfrage nach Produkten von SolarEdge exorbitant hoch. Analysten und Anleger hätten aber lange nach einem Haar in der Suppe gesucht und seien letztendlich auch fündig geworden. Der Rücksetzer nach den Zahlen sei jedoch mit Blick auf die starke Marktposition und die hervorragenden Geschäftsperspektiven von SolarEdge eine gute Kaufgelegenheit, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:282,95 EUR -2,45% (14.02.2023, 16:44)