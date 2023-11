NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (07.11.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "buy" auf "hold" herab und senken das Kursziel von 243 USD aud 80 USD.Die Kürzung der Umsatz- und Margenprognose des Unternehmens sei aufgrund des schmerzhaften Abbaus von Lagerbeständen in Europa schlechter als erwartet gewesen. In den nächsten beiden Quartalen scheine ein Verlust für SolarEdge unvermeidlich zu sein, bevor sich das Unternehmen im dritten Quartal 2023 allmählich auf ein normalisiertes Niveau erhole.Die Analysten von HSBC stufen die Aktie von "buy" auf "hold" herunter, sind aber der Ansicht, dass die langfristige strukturelle Geschichte von SolarEdge intakt bleibe. (Analyse vom 06.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:66,91 EUR -0,10% (07.11.2023, 10:33)