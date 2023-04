NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.04.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von HSBC:Daniel Yang, Analyst von HSBC, nimmt die Coverage der Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) mit einer Kaufempfehlung auf.SolarEdge sei der weltweit größte Anbieter von Leistungselektronik auf Modulebene und expandiere in den Markt für Energiespeichersysteme, so der Analyst. Er glaube, dass das Unternehmen aufgrund seiner Dominanz bei Optimierern und starken Netzwerken in Europa in einer guten Position sei, um "auf der globalen MLPE-Welle zu reiten".Daniel Yang, Analyst von HSBC, bewertet die SolarEdge-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute 418,00 USD. (Analyse vom 13.04.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:275,95 EUR -0,67% (14.04.2023, 14:11)