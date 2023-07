NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

270,665 USD -0,49% (14.07.2023, 16:32)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Truist:Jordan Levy, Analyst von Truist, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) und erhöht das Kursziel von 380 auf 400 USD.Er bleibe insgesamt optimistisch, was die langfristigen Wachstumsaussichten für US-Solaranlagen für Privathaushalte angehe, obwohl er auch die kurzfristigen Aktivitäten als trüber ansehe und Anbeiter mit geografischer und Endmarkt-Diversifizierung bevorzug, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die große internationale Präsenz von SolarEdge und das wachstumsstarke C&I-Segment würden weiterhin für das Unternehmen sprechen.Jordan Levy, Analyst von Truist, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 380 auf 400 USD angehoben. (Analyse vom 14.07.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:240,50 EUR -0,72% (14.07.2023, 16:34)