NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

92,065 USD -5,20% (18.12.2023, 17:40)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (18.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Goldman Sachs stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "neutral" auf "sell" herab mit einem Kursziel von 77 USD.Die Verkaufsthese von Goldman Sachs basiere auf der Ansicht, dass die Korrektur auf dem europäischen Solarmarkt gerade erst begonnen habe, verglichen mit dem US-Markt, der der Talsohle viel näher zu sein scheine. Goldman Sachs stelle ein Aufwärtspotenzial von 1% für sein aktuelles 12-Monats-Kursziel fest, gegenüber einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von etwa 55% für den gesamten Solarmarkt.Goldman Sachs stuft die SolarEdge-Aktie von "neutral" auf "sell" herunter. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:85,64 EUR -3,92% (18.12.2023, 17:51)