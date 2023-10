NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

78,4326 USD -31,19% (20.10.2023, 17:38)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 345 USD auf 170 USD stufen den Titel weiterhin mit "sector perform" ein.Die Analysten seien der Ansicht, dass es in der Q3-Berichtssaison sehr früh sei, um größere Anzeichen für eine Wende oder eine Verbesserung des Betriebsumfelds für Solarzellen für Privathaushalte zu sehen. Sie würden die Schätzungen für einige Unternehmen der Gruppe sowohl für Q3 als auch für Q4 aufgrund der geringeren Sichtbarkeit senken und Enphase Energy aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit einer Erholung herabstufen.Die Analysten der Scotiabank haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:75,45 EUR -29,93% (20.10.2023, 17:52)