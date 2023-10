NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

82,90 USD -27,27% (20.10.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Goldman Sachs streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) und senkt das Kursziel.Die US-Investmentbank habe nach der negativen Vorankündigung des Wechselrichter-Herstellers die Schätzungen deutlich gesenkt, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Nach dem zweiten enttäuschenden Quartal in Folge sei es schwer, die SolarEdge-Aktie zu verteidigen. Goldman Sachs habe die Auswirkungen der Kombination aus anhaltenden Lagerbeständen, Endmarktnachfrage und jetzt auch Margenproblemen unterschätzt und angesichts dessen, was eine signifikante Verschlechterung der Visibilität zu sein scheine, wahrscheinlich auf absehbare Zeit für Gegenwind für den Aktienkurs sorgen würden.Goldman Sachs hat in einer aktuellen Aktienanalyse die SolarEdge-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 254 auf 131 USD gesenkt. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:77,51 EUR -0,91% (23.10.2023, 11:40)