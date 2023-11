NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

72,79 USD -3,96% (02.11.2023, 21:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von GLJ Research:Die Analysten von GLJ Research senken ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) nach dem Bericht zum dritten Quartal deutlich von 103,95 auf 35,55 USD.GLJ gehe davon aus, dass der faire Marktwert des Unternehmens in den nächsten sechs bis zwölf Monaten deutlich sinken werde. Der langjährige "Würgegriff" von SolarEdge auf dem profitabelsten Solar-Wechselrichtermarkt der Welt sei nun endgültig vorbei, so die Analysten in einer Research Note.Die Analysten von GLJ Research stufen die Aktie von SolarEdge weiterhin mit dem Votum "sell" ein. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:68,50 EUR -0,42% (03.11.2023, 13:05)