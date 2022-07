Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

331,30 EUR +4,04% (28.07.2022, 16:29)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

340,57 USD +4,73% (28.07.2022, 16:15)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (28.07.2022/ac/a/n)



SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Als ob es nicht ohnehin schon gut laufen würde in der Solarbranche: Enphase Energy habe Zahlen veröffentlicht, die selbst größte Optimisten nicht erwartet hätten. Die Enphase Energy-Aktie habe am Mittwoch zweistellig zugelegt und alle anderen Solartitel mitgerissen, allen voran SolarEdge. Die Aktie des direkten Konkurrenten sei um fast 10% gestiegen.Nach US-Börsenschluss sei dann allerdings noch eine Meldung über die Ticker gekommen, die nicht nur für weiter anziehende Kurse gesorgt habe, sondern die eine komplette Neubewertung des Solarsektors und anderer erneuerbarer Energien erforderlich mache. Das US-Klimaschutzpaket mit einem Gesamtvolumen von 369 Mrd. USD werde nach mehreren gescheiterten Versuchen nun doch kommen. Ein Senator habe seine monatelange Blockade aufgegeben und final zugestimmt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.07.2022)