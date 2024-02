Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Wechselrichterherstellers SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.In der Solarbranche kehre keine Ruhe ein. SolarEdge habe mit schwachen Zahlen am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street einmal mehr für eine Hiobsbotschaft gesorgt. Die Aktie werde in Deutschland aktuell rund 15 Prozent tiefer gehandelt, der deutsche Rivale SMA Solar verliere im Sog mehr als sieben Prozent.Im vierten Quartal sei der Umsatz bei SolarEdge gegenüber dem Vorjahr um 64 Prozent auf 316 Mio. Dollar gesunken - und habe damit unter den ohnehin niedrigen Erwartungen von 324 Mio. Dollar gelegen. SolarEdge habe dabei einen Verlust von 0,92 Dollar je Aktie gemacht. Hier hätten Experten allerdings sogar mit einem Minus von 1,34 Dollar je Aktie gerechnet. Die Bruttomarge habe lediglich noch vier Prozent betragen. Im Vorjahr seien es noch 32,4 Prozent gewesen, selbst in Q3 habe die Marge noch bei 24 Prozent gelegen.Für noch mehr Verdruss als die schwachen Zahlen habe der ebenfalls enttäuschende Ausblick gesorgt. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres habe SolarEdge einen Umsatz von 175 bis 215 Mio. Dollar prognostiziert. Hier hätten Analysten mit 373 Mio. Dollar fast doppelt so viel auf der Rechnung gehabt. Auch bei der Marge sei eine Erholung nicht in Sicht. Hier rechne SolarEdge mit einem Wert zwischen minus drei und plus einem Prozent.Die Wende in der Solarbranche lasse weiter auf sich warten. SolarEdge habe einmal mehr auf ganzer Linie enttäuscht. SMA Solar gehe entsprechend mit auf Talfahrt. Ein Einstieg drängt sich derzeit bei beiden Aktien nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link