Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

318,25 EUR -11,52% (03.08.2022, 09:57)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

365,41 USD +1,90% (02.08.2022, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Nach dem beeindruckenden Kursanstieg der vergangenen Wochen habe die SolarEdge-Aktie knapp unterhalb des Allzeithochs notiert. Am Dienstag habe der Wechselrichter-Spezialist jedoch mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal enttäuscht. Die Aktie verliere vor US-Börsenstart zweistellig.SolarEdge habe im zweiten Quartal zwar mit dem Gewinn je Aktie von 0,95 USD die Erwartungen um zwei US-Cent übertroffen. Allerdings enttäuschte der Umsatz mit 728 Mio. USD. Dieser habe zwar 52% höher als im Vorjahr gelegen, habe die Schätzungen allerdings leicht verfehlt. "Die zunehmende Nachfrage nach Energie im Allgemeinen und sauberer Energie im Speziellen hat das Umsatzwachstum in diesem Quartal weiter vorangetrieben und zu Rekordumsätzen in Europa und den Vereinigten Staaten geführt", so CEO Zvi Lando. Für das dritte Quartal rechne SolarEdge derweil mit einem Umsatz zwischen 810 und 840 Mio. USD - der Konsens habe bei 821 Mio. USD gelegen.SolarEdge habe vor den Zahlen deutlich zugelegt und von starken Ergebnissen des Wettbewerbers Enphase Energy profitiert. Der Rücksetzer sei deshalb kein Beinbruch. Die SolarEdge-Aktie bleibe spannend, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Börsenplätze SolarEdge-Aktie: