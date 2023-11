NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:BMO Capital Markets stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) und senkt das Kursziel.Die dezentrale Solarstromerzeugung sei sowohl in Europa als auch in den USA nach wie vor eine Wachstumsstory, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Es habe sich allerdings gezeigt, dass das Basisniveau der Nachfrage im Jahr 2022 nicht der richtige Ausgangspunkt sei. BMO Capital Markets sei zuvor der Ansicht gewesen, dass es sinnvoll und wertvoll sei, die Nachfrage nach SolarEdge über das Jahr 2023 hinaus zu betrachten. Allerdings habe die aktualisierte Sicht auf die normalisierten Brutto- und Betriebsmargen während der Gewinnmitteilung enttäuscht, was das Analysehaus dazu veranlasst habe, sich von der Seitenlinie zurückzuziehen.BMO Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse die SolarEdge-Aktie von "outperform" auf "market perform" herabgestuft und das Kursziel von 111 auf 68 USD gesenkt. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:67,41 EUR -2,01% (03.11.2023, 11:45)