Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (01.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Internationale Energieagentur (IEA) rechne damit, dass angesichts der globalen Energiekrise die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in diesem Jahr um ein Drittel steige. Erwartet werde der größte absolute Zuwachs an erneuerbarer Stromerzeugung aller Zeiten, so die IEA. Davon sollten diese zehn Aktien profitieren."Der Aktionär" habe in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley diesen Megatrend aufgenommen und den dazugehörigen Strategieindex "Der Aktionär" Energiewende-Index begeben und für Anleger investierbar gemacht.Der Index bestehe aktuell aus zehn Unternehmen aus den Sektoren Wasserstoff, Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Laut der IEA dürfte vor allem der Einsatz von Photovoltaik- und Windkraftanlagen stark zunehmen. Davon sollten insbesondere die Indexmitglieder Vestas Wind, Ørsted, SolarEdge, Encavis und SunPower profitieren.Mit dem "Inflation Reduction Act" der US-Regierung würden in den nächsten Jahren mehr als 360 Milliarden US-Dollar zur Bekämpfung der Klimakrise bereit gestellt. Ein Großteil davon fließe in Form von Subventionen, Darlehen und Steuervergünstigungen in den Ausbau der erneuerbaren Energien.Die Energiewende sei nicht aufzuhalten. Damit die weltweit gesteckten Klimaziele erreicht würden, bedürfe es massiver Investitionen in erneuerbare Energien. Davon sollten die Unternehmen aus dem "Der Aktionär" Energiewende-Index profitieren. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABG haben Anleger die Möglichkeit an der Entwicklung des Index nahezu eins zu eins teilzuhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 01.06.2023)Mit Material von dpa-AfxBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link