Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

294,30 EUR -0,74% (10.03.2023, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

313,53 USD -3,51% (09.03.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (10.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Vikram Bagri von der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) mit "buy".Vikram Bagri rechne für den Solarsektor mit einem "anhaltenden, beispiellosen Wachstum", sehe aber für den US-Solarsektor für Privathaushalte eine kurzfristige Unsicherheit.Das Unternehmen bevorzuge geografisch diversifizierte Namen mit europäischem Engagement sowie Versorger und gewerbliche Unternehmen gegenüber Privathaushalten.Zu den Top-Positionen würden Enphase Energy Eneti , SolarEdge Technologies und Shoals Technologies gehören. Die von der Citi am wenigsten bevorzugten Titel seien Generac ( ISIN US3687361044 WKN A0YGR4 ) und SunPower Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SolarEdge-Aktie: