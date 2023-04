NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

314,36 USD -0,64% (19.04.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (20.04.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Julien Dumoulin-Smith von BofA Securities:Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "buy" ein.Julien Dumoulin-Smith habe das Kursziel für SolarEdge von 393 auf 407 angehoben und stufe die Aktie weiterhin mit "buy" ein, da das Unternehmen seine EV/EBITDA-Multiplikatoren bis 2024/2025 fortschreibe, was im Einklang mit den Aktualisierungen seiner gesamten Cleantech-Abdeckung stehe. SolarEdge bleibe "eine unserer bevorzugten Long-Ideen unter unseren Cleantech-Anlegern", da die operativen Margen steigen würden, so das Unternehmen, das die IRA-Vorteile als "eine kostenlose Option für diese diversifizierte strukturelle Wachstumsstory" bezeichne.Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von SolarEdge unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 19.04.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:283,05 EUR -1,34% (20.04.2023, 14:30)