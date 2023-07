Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das tief in einer Konsolidierung steckende Papier von SolarEdge sei in den vergangenen zwei Wochen einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt gewesen. Ein wichtiger Unterstützungsbereich habe gedroht aufgegeben zu werden. Ein Bruch hätte den Verkaufsdruck verstärkt, der aber habe in höchster Not verhindert werden können. Wie gehe es jetzt weiter?Der Solar-Highflyer stecke fest, der Kurs heute sei derselbe wie bereits vor zweieinhalb Jahren. Zwar habe SolarEdge zwischenzeitlich deutlich höher notiert, allerdings befinde sich die Aktie seit einem Jahr in einer hartnäckigen Korrektur, die zuletzt den Unterstützungsbereich zwischen 265 und 250 Dollar herausgefordert habe.Ein Bruch dieser Unterstützung hätte eine Verschärfung des Abwärtstrends und Abgaben in Richtung der 52-Wochen-Tiefs um 200 Dollar bedeutet, habe in letzter Sekunde aber verhindert werden können. Die Aktie habe in der vergangenen Woche dabei auch von positiven Analystenstimmen profitiert und dank eines kräftigen Rebounds die unmittelbare Gefahrenzone verlassen können.Grund zur Erleichterung gebe es allerdings kaum. Mit dem Rebound sei zwar eine kurzfristig überverkaufte Indikation im RSI korrigiert worden, allerdings sei das jüngste Kurstief durch ein neues Verlaufstief im RSI und damit die "Echtheit" des Abwärtstrends bestätigt worden.Im Wochenchart gestalte sich die Situation kaum besser. Auch hier sei das aktuelle Verlaufstief durch die technische Indikation bestätigt worden. Es fehle also an Divergenzen, die auf eine nachhaltige Trendwende hindeuten könnten. Schon jetzt auf eine solche zu spekulieren, dürfte mit Blick auf den MACD noch deutlich zu früh sein: Der sei Wochen von einem möglichen Crossing, die Aktie damit von einer erfolgreich abgeschlossenen Bodenbildung entfernt.Angesichts der schwachen technischen Indikation sowohl im Tages- als auch im Wochenchart müsse der jüngste Rebound bei SolarEdge als Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend verstanden werden. Obwohl der wichtige Unterstützungsbereich habe verteidigt werden können, sei nicht von einer baldigen Trendwende zum Besseren auszugehen.Wer noch nicht engagiert sei und langfristig investieren wolle, warte prozyklische Signale, etwa einen nachhaltigen Anstieg über die Abwärtstrendlinie ab. Trader halten die Füße still, das Kurspotenzial zur Oberseite ist kurzfristig zu gering, um das Risiko zur Unterseite in Kauf zu nehmen, so Max Gross von "Der Aktionär" zur SolarEdge-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)