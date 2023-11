NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (09.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von GLJ Research:Gordon Johnson, Analyst von GLJ Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) und senkt das Kursziel.Er habe mit einem Händler für Solarteile in den USA gesprochen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der Analyst sehe SolarEdge weiterhin als eine Top-Short-Idee. Die jüngste Verschlechterung der Fundamentaldaten des Unternehmens werde sich von nun an wahrscheinlich verschlimmern und sei struktureller Natur.Gordon Johnson, Analyst von GLJ Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 35,55 auf 34,42 USD reduziert. (Analyse vom 08.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:67,40 EUR +1,86% (09.11.2023, 16:15)