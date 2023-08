NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Philip Shen von Roth MKM:Philip Shen, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "buy" ein.Das zweite Quartal von SolarEdge sei durchwachsen gewesen, die Umsätze hätten unter den Erwartungen gelegen und die Prognose für das dritte Quartal sei deutlich verfehlt worden, so der Analyst in einer Research Note. Die Vielfalt der Endmärkte und die geografische Lage hätten nicht ausgereicht, um das schwierige Umfeld auszugleichen, füge das Unternehmen hinzu und merke an, dass es über das "Ausmaß" des übermäßigen Bestands an SolarEdge-Produkten für Privathaushalte in den USA überrascht gewesen sei.Philip Shen, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von SolarEdge unverändert mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 350 auf 280 USD. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:172,60 EUR -0,47% (04.08.2023, 17:20)