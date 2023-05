Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



293,39 USD +4,33% (05.05.2023)



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (08.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zurückliegenden Wochen seien bei vielen Solar-Aktien von extrem hoher Kursvolatilität geprägt gewesen. Auslöser hierfür seien bekannt gegebene Unternehmenszahlen und Aussichten aus diesem Sektor gewesen. Die positiven Aussagen bei diesem Solarunternehmen hätten die Deutsche Bank nun veranlasst, die Aktie von "halten" auf "kaufen" hochzustufen.Es sei die Rede vom amerikanischen Wechselrichter-Anbieter SolarEdge. Die Amerikaner hätten jüngst gute Unternehmenszahlen vermeldet. Die Analystin der Deutschen Bank Corinne Blanchard habe die Aktie am Freitag von "halten" auf "kaufen" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar hochgestuft - das entspreche aktuell einem Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent.Grund seien zum einen das diversifizierte und globale Geschäft, das sowohl gewerbliche als auch private Kunden bediene. Die Analystin gehe ferner davon aus, dass sich die Margen in der Zukunft weiter verbessern würden. Zusätzlich werde SolarEdge maßgeblich vom amerikanischen Inflationsminderungs-Gesetz profitieren.SolarEdge sei Bestandteil des "Der Aktionär" Solar Top 10-Index und weise dort aktuell die höchste Indexgewichtung auf. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAV hätten Anleger die Möglichkeit, an der Entwicklung von zehn Solar-Aktien zu partizipieren.Bis zum Jahr 2030 solle laut dem Fotovoltaik-Strategiepapier des Bundesministeriums vom März der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auf 80 Prozent steigen. Davon dürfte die Solarindustrie und "Der Aktionär" Solar Top 10-Index profitieren. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link