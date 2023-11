NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "buy" auf "neutral" herab, mit einem Kursziel von 77 USD (zuvor: 187 USD).Die Analysten hätten erwartet, dass Q3 ein "hartes Quartal" werden würde, aber die Situation für SolarEdge sei viel schlimmer als sie erwartet hätten. Die Bruttomarge des Unternehmens werde kurz- bis mittelfristig anhaltend niedrig sein, da die Bestände stärker abgebaut werden müssten und die Fixkosten deutlich höher seien als erwartet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass SolarEdge bis Ende 2024 mit Gegenwind bei der Nachfrage und den Margen konfrontiert sein werde und dass die Aktie bis dahin in einer bestimmten Spanne schwanke und "in der Penalty Box" bleibe. Die Produktpreise und der Wettbewerb hätten die kurz- bis mittelfristigen Aussichten noch unsicherer gemacht. Daher würden die Analysten auf einen besseren Einstiegszeitpunkt in den Titel warten.Die Analysten der Citigroup stufen die SolarEdge-Aktie von "buy" auf "neutral" herab. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:72,16 EUR +4,90% (03.11.2023, 15:19)