Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (21.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup behalten das Rating "buy" für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bei und senken das Kursziel von 429 auf 400 USD.Die App-Download-Daten von Citi würden zeigen, dass das Wachstum im Bereich der Solarenergie für Privathaushalte in den USA im Vergleich zum Vorquartal im mittleren einstelligen Bereich zurückgehe, während es in Europa immer noch stark sei, aber im Vergleich zum Vorjahr stark nachlasse. Citi sage, dass die US-Installateure für Privathaushalte mit Pachtexpertise Marktanteilsgewinne verzeichnen würden, insbesondere Sunrun. Citi bewerte Generac mit Blick auf das 2. Quartal negativ, beobachte SunPower als Abwärtskatalysator und bevorzuge Canadian Solar gegenüber First Solar.Die Analysten der Citigroup stufen die SolarEdge-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:237,50 EUR +0,49% (21.07.2023, 10:57)