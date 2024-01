Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

74,79 EUR +1,26% (11.01.2024, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

81,01 USD +4,91% (10.01.2024, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem das letzte Jahr für die Aktionäre von Solarunternehmen sehr schwer gewesen sei, scheine etwas mehr Zuversicht in die Branche zu kommen. Das beweise der Vermögensverwalter BlackRock mit der Aufstockung bei diesem Solar-Konzern.Bei dem Solar-Konzern handele es sich um den israelischen Wechselrichteranbieter SolarEdge. Laut offiziellen Angaben habe BlackRock ausgehend vom dritten Quartal 2023 die Beteiligung von damals 9,63 Prozent auf aktuell 15,8 Prozent erhöht.Das hohe Zinsniveau auf der einen Seite sowie eine schwächere Nachfrage dank Lagerabbau hätten für jede Menge Druck auf den Aktienkurs von SolarEdge gesorgt. So habe die Aktie das Börsenjahr 2023 mit einem Kursverlust von mehr als 60 Prozent abgeschlossen. Vom Tiefstkurs Anfang November habe der Kurs aktuell 15 Prozent zulegen können.Trotz dieser überwiegend positiven Nachrichten sollten Anleger bei der SolarEdge-Aktie zunächst noch eher an der Seitenlinie bleiben, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Derzeit habe "Der Aktionär" nur eine Kaufempfehlung im Bereich des Solarsektors. Es handele sich dabei um den chinesischen Solarmodulhersteller JinkoSolar ( ISIN US47759T1007 WKN A0Q87R ). Seit Ende Dezember sei JinkoSolar mit Kursziel 50 Euro und Stopp 20 Euro eine Empfehlung von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link