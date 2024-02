NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Christopher Dendrinos, Analyst von RBC Capital Markets, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) auf.Einer der größten Anbieter von Solarwechselrichtern für Privathaushalte und Gewerbebetriebe in Europa und den USA habe sich mit seiner Power-Optimizer-Lösung differenziert und eine starke Präsenz im Segment der Privathaushalte, Gewerbe und Industrie aufgebaut, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Obwohl er der Ansicht sei, dass die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren ihren Tiefpunkt erreicht hätten und die Erwartungen für 2024-2025 weitgehend deriskiert seien, warte er auf Beweise für eine Margenerholung.Christopher Dendrinos, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die SolarEdge-Aktie mit einem "sector perform"-Rating und einem Kursziel von 85 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 13.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:74,05 EUR +3,57% (14.02.2024, 13:59)