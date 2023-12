NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (08.12.2023/ac/a/n)



Roth MKM erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Roth MKM habe ein Treffen mit dem CFO abgehalten, bei dem die Wachstumsaussichten des Solar-Unternehmens für 2024, der Status des Lagerbestandsabbaus in der EU und die Aussichten für die Markttrends bei Wohn- und Gewerbeimmobilien in der EU und in den USA besprochen worden seien, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das Quartal verlaufe aufgrund der Saisonalität und des Überangebots in den Unterkanälen langsamer als erwartet, aber SolarEdge unterstütze seine Kunden beim Abbau von Überbeständen durch die Bereitstellung von Instrumenten für ein besseres Betriebsmanagement. Was die Margen betreffe, so erwarte Roth MKM, dass Q1 besser als Q4 und Q2 deutlich besser als Q1 sein werde.Roth MKM hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 60 auf 80 USD angehoben. (Analyse vom 07.12.2023)