Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

246,55 EUR +0,04% (03.07.2023, 13:36)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

269,05 USD +5,94% (30.06.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl die Solarwirtschaft nach Ansichten vieler Experten der größte Gewinner der Energiewende sein solle, so würden viele Solarwerte seit Anfang des Jahres konsolidieren. Zwei amerikanische Investmenthäuser hätten jüngst zum Einstieg in diesen Solarplayer geraten.Bei dem amerikanischen Unternehmen handele es sich um den amerikanischen Wechselrichter-Hersteller SolarEdge. Sowohl Bank of America als auch Goldman Sachs hätten sich äußerst positiv zum Unternehmen geäußert.Analyst Julien Dumoulin-Smith gehe davon aus, dass die Amerikaner die obere Umsatzprognose für das zweite Quartal dank der Stärke in Europa erreichen würden. Der Analyst rechne mit einer EBITDA-Beschleunigung im zweiten Halbjahr und habe das Kursziel seiner Kaufempfehlung von 379 US-Dollar auf 396 US-Dollar erhöht. Gegenüber dem Freitag-Schlusskurs bedeute das ein Aufwärts-Potenzial von knapp 50 Prozent.Das Chartbild sei derzeit noch leicht eingetrübt. Seit Anfang August befinde sich die Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Bei ungefähr 200 Euro warte der nächste Support. Die Aussichten für SolarEdge würden stimmen, es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis wieder weitaus höhere Kurse sichtbar sein würden."Der Aktionär" ist ebenfalls zum Unternehmen positiv gestimmt und hat die Aktie auf der Empfehlungsliste, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur SolarEdge Technologies Inc. (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link