Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

79,24 EUR +1,30% (23.10.2023, 16:08)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

83,195 USD +0,36% (23.10.2023, 15:54)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Vikram Bagri von der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "buy" ein.Vikram Bagri halte den Ausverkauf der Aktien von SolarEdge Technologies aufgrund von Margen- und Marktanteilsängsten nach den vorläufigen Q3-Ergebnissen von letzter Woche für übertrieben. Die wichtigsten Gründe für den Margenrückgang seien die Preisgestaltung, das geringere Verhältnis zwischen Optimierern und Wechselrichtern, die Verschiebung des Produktmix und die Luftfracht, so der Analyst in einer Research Note.Die Rückmeldungen der Anleger zum Ausverkauf der Aktie hätten sich auf die spärlichen Details in der Vorabveröffentlichung und das Fehlen einer Telefonkonferenz konzentriert, was zu Verwirrung über die Ursachen des starken Margenrückgangs im dritten Quartal geführt habe, so Citi. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Klarheit in der Telefonkonferenz zu den Q3-Ergebnissen die Anleger beruhigen und als Katalysator wirken sollte.Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von SolarEdge nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel werde auf 187 USD taxiert. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie: