Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (26.02.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BofA Securities:Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, senkt das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 57 auf 54 USD.SolarEdge habe ein "hartes 4Q/23-Update" veröffentlicht. Die Aussichten für eine Erholung der Auslieferungen in den wichtigsten Endmärkten seien nach wie vor schwierig, sodass das Management seine Erwartungen für den Quartalsumsatz im zweiten Halbjahr 2024 um 50 Millionen US-Dollar auf eine Spanne von 600 bis 650 Millionen US-Dollar gesenkt habe. Dies setze jedoch einen Anstieg der zugrunde liegenden Nachfrage um etwa 25% gegenüber dem derzeitigen Niveau voraus, und das Unternehmen sehe dieses Niveau der Erholung als "schwer zu erreichen" an, so Julien Dumoulin-Smith von BofA Securities gegenüber den Investoren. Das Unternehmen sehe einen schwierigen Weg für SolarEdge vor sich, da sich der Lagerabbau beschleunige, so der Analyst weiter.Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, bewertet die Aktie von SolarEdge weiterhin mit "underperform". (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:61,54 EUR -1,05% (26.02.2024, 11:08)