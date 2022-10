NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

215,61 USD +5,83% (25.10.2022, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (26.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse:Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "maydorns meinung" die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Gestern Abend habe der Wechselrichter-Anbieter Enphase Energy nicht nur gute Q3-Zahlen vorgelegt, sondern auch eine sehr starke Prognose abgegeben. Die Enphase Energy-Aktie lege im vorbörslichen US-Handel deutlich zu und es sei davon auszugehen, dass sich dieses Plus noch vergrößere. Auch andere Solarwerte würden mit nach oben gezogen, darunter SolarEdge. Die Aktie gewinne im vorbörslichen US-Handel 3,5%. Das dürfte aber erst der Auftakt für eine nachhaltige Aufholbewegung sein. Die SolarEdge-Aktie habe seit dem im Juli erreichten Jahreshoch von 375 USD über 40% an Wert verloren. Oder anders gerechnet: Um das Jahreshoch wieder zu erreichen, müsste die SolarEdge-Aktie um fast 70% zulegen. Das sei sogar noch in diesem Jahr möglich, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Ausgabe von "maydorns meinung". (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:223,25 EUR +3,21% (26.10.2022, 13:51)