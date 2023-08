NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

189,83 USD +0,02% (03.08.2023)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.08.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Truist stelle fest, dass der Gegenwind in den USA für Privathaushalte zwar von anderen Anbietern und Installateuren ausgiebig thematisiert worden sei, die Analysten jedoch nicht mit den gleichzeitigen Auswirkungen des Abbaus von Lagerbeständen in Europa gerechnet hätten. Sie würden an ihrer Einschätzung festhalten, dass SolarEdge ein attraktiver langfristiger Titel im Bereich der globalen Solar- und Speichersysteme für Privathaushalte und Unternehmen sei, der ein erhebliches Aufwärtspotenzial biete.Die Analysten von Truist bestätigen das "buy"-Rating für die SolarEdge-Aktie. Das Kursziel werde von 400,00 auf 340,00 USD reduziert. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:174,48 EUR +0,61% (04.08.2023, 10:50)