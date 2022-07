Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (20.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mitten im Sommer hätten immer mehr die Idee: Gratis-Strom von der Sonne rette die Stromrechnung. Aktien von Wechselrichter-Herstellern würden abheben - und Analysten würden weiteres Potenzial sehen.Derzeit brüte ganz Deutschland in der Sonne über die explodierenden Energiekosten - und in Scharen kämen immer mehr zu dem Schluss: Eine Solaranlage sei die Lösung. Insbesondere Solarwechselrichter seien in einigen Internet-Shops aktuell sogar "ausverkauft". Bereits im Frühling habe eine Umfrage vom AKTIONÄR Hot Stock Report unter Solarfirmen eine Vervielfachung des Interesses ergeben. Und offenbar laufe die Nachfrage im Juli insbesondere für kleine Solarbalkon-Anlagen nun richtig heiß.Laut neuem Google-Trends-Chart bleibe die allgemeine Nachfrage nach Photovoltaikanlagen extrem - und der Wunsch nach Balkonkraftwerken habe sogar ein neues Hoch erreicht und sich damit in zwei Jahren um den Faktor 10 erhöht.Insbesondere die Depot-2030-Aktien SolarEdge und Enphase seien im Markt für solche kleinen Inverter hochaktiv. Mittlerweile spreche sich der Europa-Boom auch bei US-Analysten herum. Heute habe J.P. Morgan das Kursziel für Enphase von 382 auf 396 Dollar angehoben. Auch Piper habe neu gerechnet, sehe nun SolarEdge bei 230 nach zuvor 220 Dollar fair bewertet.Diese Woche habe der LSF Solar & Sustainable Energy Fund geschrieben: "Die Weltrezession wird sich überraschend vorteilhaft für den Boom der Erneuerbaren Energien auswirken." Denn die Preise für Vorprodukte und Komponenten kämen wegen des Konjunktureinbruchs zurück.Im grünen Depot 2030 seien SMA Solar, SolarEdge (+570 Prozent seit Erstkauf 2019), Enphase und JinkoSolar enthalten. Das Plus seit Start betrage über 200 Prozent. (Analyse vom 20.07.2022)