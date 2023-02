NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

299,52 USD +1,23% (10.02.2023, 16:34)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Truist:Bronson Fleig, Analyst von Truist, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) vor den Q4-Ergebnissen weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 300 USD auf 370 USD.Die Aktie habe in den letzten Monaten eine erhebliche Volatilität erlebt, da die Bedenken über eine Verlangsamung der US-Solarmärkte für Privathaushalte immer wieder in den Vordergrund getreten seien. Obwohl es das Potenzial für ein schwächeres Jahr 2023 für US-Privathaushalte gebe, werde der internationale und kommerzielle Fokus des Unternehmens dazu beitragen, die Auswirkungen abzufedern, so der Analyst.Bronson Fleig, Analyst von Truist, stuft die SolarEdge-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 10.02.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:278,20 EUR +0,89% (10.02.2023, 16:46)