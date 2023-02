NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

343,98 USD +9,05% (15.02.2023)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überraschenderweise habe die SolarEdge-Aktie nach den starken Zahlen und einem positiven Ausblick nachgegeben. Relativ schnell habe sich die Verwirrung aber wieder gelegt. Die Anleger hätten die niedrigeren Kurse zum Einstieg genutzt. Gestern habe die SolarEdge-Aktie einen deutlichen Satz nach oben gemacht. Es deute sich an, dass sie die Seitwärtsrange nach oben verlassen könnte. Springe sie über den Bereich von 344/345 USD, dürfte die Marke von 375 USD relativ schnell ins Ziel genommen werden. Klappt es auch dann mit dem Sprung, dann könnte die SolarEdge-Aktie noch weiter nach oben gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:317,05 EUR -1,49% (16.02.2023, 12:50)