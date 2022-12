Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sojabohnen-Futures haben sich von ihrem am 8. Dezember erreichten Drei-Monats-Hoch bei fast 1.500 Dollar entfernt, nachdem am Wochenende heftige Regenfälle über Argentinien hinweggezogen sind, die etwas mehr als die Hälfte der Sojaanbaufläche mit der notwendigen Feuchtigkeit versorgten, während für den Hauptexporteur Brasilien bis zum Jahresende mit günstigen Regenfällen gerechnet wird, so die Experten von XTB.



Auf der Nachfrageseite hätten die weltweiten Rezessionssorgen den Optimismus über eine Lockerung der Covid-Beschränkungen im Hauptabnehmerland China überwogen, was die Preise nach unten drücken könnte. Aus technischer Sicht sei es den Käufern nicht gelungen, den Widerstand bei 1.482 Dollar zu überwinden, der durch frühere Preisreaktionen markiert sei, und solange der Preis darunter liege, bleibe die Stimmung schlecht. Potenzielle Ziele könnten bei 1.430 und 1.325 Dollar liegen. Ein wichtiger Widerstand sei bei 1.535 Dollar zu finden. (20.12.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.