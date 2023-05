Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

33,46 EUR -0,42% (25.05.2023, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs Software AG:

33,50 EUR -0,12% (25.05.2023, 11:23)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro. (25.05.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG: Übernahmekampf könnte die Aktie deutlich höher treiben - AktienanalyseEin spannender Übernahmekampf ist um die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) entbrannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die beiden Private-Equity-Riesen Silver Lake und Bain Capital würden um die Gunst der Aktionäre ringen. Bain locke mit mehr Geld und biete bis zu 36 Euro je Aktie, Silver Lake wolle nur 32 Euro zahlen, verspreche der Firma aber den Erhalt der Eigenständigkeit. Die Konzernführung favorisiere das Angebot von Silver Lake. Das passe einigen Aktionären nicht. Auf der jüngsten Hauptversammlung des Softwareunternehmens hätten sie vor allem die Bewertung des Konzerns im Rahmen der angepeilten Übernahme kritisiert - aber auch drohende Interessenkonflikte im Hintergrund."Wenn ein Bieter die Software AG übernehmen will, muss er einen fairen Preis zahlen", habe Martin Weimann gefordert, der nach eigenen Angaben mehrere Aktionäre vertreten habe. Einige größere Anteileigner würden das ähnlich sehen: Sowohl das britische Investmenthaus Schroders als auch der US-Vermögensverwalter Harris würden die Offerte des Finanzinvestors Silver Lake für zu niedrig halten und seien auf Konfrontationskurs zur Unternehmensführung gegangen.Die Stiftung von Firmengründer Peter Schnell habe bereits 25,1 Prozent an Silver Lake verkauft, halte aber noch fünf Prozent der Anteile. Schroders und die Stiftung könnten nun zum Zünglein an der Waage werden. Silver Lake habe mehr als 30 Prozent sicher und strebe die Mehrheit an. Bain habe zehn Prozent zusammengekauft und wolle mindestens 40 Prozent. Spannend sei, dass neben Schroders und Harris, die gemeinsam rund zehn Prozent halten würden, auch noch der umtriebige Investor Paul Singer dabei sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: