Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro. (23.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Finanzinvestor Silverlake wolle die Software AG übernehmen. Geboten würden den Aktionären 30 Euro je Anteilschein, wie die Darmstädter Gesellschaft in der Nacht zum Samstag mitgeteilt habe. Am Freitag um 23:42 Uhr sei die Meldung über den Ticker gelaufen: "Die Mosel Bidco SE, eine durch von Silver Lake verwalteten oder beratenen Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft, hat heute beschlossen, den Aktionären der Software Aktiengesellschaft im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Namen lautenden Stückaktien der SAG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erwerben. Die Bieterin beabsichtigt, eine Barabfindung in Höhe von EUR 30,00 je SAG-Aktie anzubieten."Silverlake wäre das 1969 in Darmstadt gegründete Unternehmen damit 2,2 Mrd. Euro wert. Der Schlusskurs des Unternehmens habe am Freitag bei 19,85 Euro gelegen. Das Übernahmeangebot stehe unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Software AG Aktie, habe es weiter geheißen. Der Finanzinvestor wolle den Software-Spezialisten dem Vernehmen nach nach der Übernahme von der Börse nehmen.Einen Teil der Stücke habe sich Silverlake schon mehr oder weniger gesichert. So habe der Investor für 344 Mio. Euro Wandelanleihen von Software AG erworben, die nach der Wandlung etwa neun der ausgegebenen Software AG Aktien ausmachen würden.Zudem habe der mit Abstand größte Aktionär, die Software AG-Stiftung, einen Vertrag zum Verkauf von 25,1% der Software AG Aktien an Silver Lake unterzeichnet. Die Stiftung, die zuletzt knapp ein Drittel an dem Unternehmen gehalten habe, unterstütze das Übernahmeangebot uneingeschränkt. Vorstand und Aufsichtsrat der Darmstädter wollten den Angaben zufolge den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots empfehlen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU