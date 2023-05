Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Silver Lake habe offensichtlich auf Berichte über ein Konkurrenzangebot für Software AG reagiert, ohne den kolportierten Kaufbetrag zu übertreffen. Das neue Gebot je Aktie liege nun bei 32 Euro je Aktie, habe der Technologieinvestor am Donnerstagabend mitgeteilt. Zuvor habe Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass der US-Finanzinvestor Bain Capital ein Angebot für 34 Euro vorgelegt habe."Aktionär"-Leser würden wissen: Silver Lake habe vor knapp zwei Wochen eine Offerte über 30 Euro auf den Tisch gelegt und sich bereits ein großes Aktienpaket von der Großaktionärin der Darmstädter gesichert, der Software-AG-Stiftung. Software AG unterstütze weiterhin das Angebot von Silver Lake, habe es nun geheißen.Das Unternehmen habe das Vorliegen eines weiteren Angebotes bestätigt, aber keine Namen oder Konditionen genannt. Die Darmstädter hätten betont, den Aktionären die Annahme des erhöhten Angebots von Silver Lake empfehlen zu wollen.Bain habe über die eigene Softwarefirma Rocket Software mittelbar den Zugriff auf gut zehn Prozent der Anteile an den Darmstädtern ergattert, davon 4,5 Prozent der Aktien direkt. Auf weitere 5,5 Prozent der Stimmrechte habe sich der Investor über Finanzinstrumente den Zugriff gesichert. Silver Lake besitze bereits über 30 Prozent."Der Aktionär" habe zuletzt erklärt, dass ungeduldige Anleger ihre Aktien über den Markt verkaufen könnten. An dieser Einschätzung hat sich nichts Wesentliches geändert, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Software AG-Aktie. (Analyse vom 05.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)