Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro. (24.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Ein Übernahmeangebot beschere den Aktien der Software AG zum Wochenstart einen kräftigen Kurssprung. Der Kurs der Darmstädter Software-Schmiede steige um fast die Hälfte auf 29,25 Euro - und nähere sich damit dem Preis von 30 Euro, der vom Finanzinvestor Silver Lake laut Mitteilung in der Nacht zum Samstag geboten werde."Der Aktionär" habe bereits am Wochenende über das Übernahmeangebot und den anstehenden Kurssprung berichtet. Das Angebot müsse noch von der BaFin abgesegnet werden und stehe am Ende unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie.Einen Teil davon habe sich Silver Lake schon gesichert: So habe der Investor im Februar 2022 für 344 Millionen Euro Wandelanleihen erworben, die nach der Wandlung rund neun Prozent der ausgegebenen Software-AG-Aktien ausmachen würden. Zudem habe der mit Abstand größte Aktionär, die Software-AG-Stiftung, einen Vertrag zum Verkauf von 25,1 Prozent der Aktien an Silver Lake unterzeichnet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: