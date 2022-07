Tradegate-Aktienkurs Software AG:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2021 hatte das Unternehmen mehr als 4.800 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt die Software AG eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro und eine operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 25 und 30 Prozent an. (21.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG: Corona-Tief kommt immer näher - AktienanalyseDie Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) hat vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert - und Anlegern damit ordentlich die Laune verdorben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach habe der organische Umsatz bei knapp 220 Mio. Euro stagniert. Der organische Auftragseingang auf Konzernebene sei um 15 Prozent zurückgegangen, was vor allem auf eine schwächere Entwicklung der Produktplattform Adabas & Natural zurückgehe. Keine gute Nachrichten auch zum Wachstumsfeld mit Cloud- und Maschinensoftware (IoT): der Auftragseingang sei um sieben Prozent gestiegen, der Umsatz habe sich um 8,4 Prozent auf 130 Mio. Euro verbessert. Damit sei die Zukunftssparte deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben - mit entsprechenden Folgen für die Prognose.Angesichts der schwächer als erwartet ausgefallenen Digital Business Bookings im zweiten Quartal und der wegen des verändernden wirtschaftlichen Umfelds wohl auch in den kommenden Monaten eher zögerlichen Nachfrage stelle das Unternehmen in der Digitalisierungssparte nun nur noch einen währungsbereinigten Anstieg des normalisierten Auftragseingangs um 12 bis 18 Prozent in Aussicht. Bislang habe die Software AG ein Plus von 15 bis 25 Prozent vorhergesagt. Da habe auch nicht geholfen, dass der Konzern die Ziele für Gesamtproduktumsatz und operative Ergebnismarge bestätigt habe.Die Software AG-Aktie tauchte auf Monatssicht um fast zwölf Prozent ab und nähert sich damit den Tiefständen aus der Corona-Krise 2020 bei 21,60 Euro immer weiter an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:27,84 EUR -0,14% (21.07.2022, 12:19)