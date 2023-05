Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro. (10.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt werde es kompliziert. Bain Capital lasse bei Software AG nicht locker. Man sei unter bestimmten Bedingungen bereit, bis zu 36 Euro je Aktie zu zahlen, habe die von dem US-Finanzinvestor kontrollierte Rocket Software mitgeteilt. Die Aktie ziehe noch einmal an. Lege Silver Lake am Ende auch noch einmal nach?Silver Lake habe vor wenigen Tagen sein Anfangsgebot von 30 auf 32 Euro erhöht und genieße die Unterstützung von Vorstand, Aufsichtsrat und Stiftung.Nun lege Bain Capital nach. Zunächst wolle man den Aktionären von Software AG 34 Euro je Anteilschein bieten, habe Rocket weiter mitgeteilt und damit jüngste Gerüchte bestätigt. Für den Fall, dass Silver Lake und die Stiftung den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss zu einem Wert von 36 Euro je Aktie durch den Verkauf oder eine anderweitige Übertragung ihrer Aktien an Rocket Software unterstützen würden, würde der Angebotspreis entsprechend auf 36 Euro je Aktie erhöht werden. In diesem Falle läge die Mindestannahmeschwelle bei 62,5 Prozent des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft, was Rocket den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach Abschluss der geplanten Transaktion ermöglichen würde.Für den Fall, dass Silver Lake und die Stiftung den Unternehmenszusammenschluss nicht durch den Verkauf oder eine anderweitige Übertragung ihrer Anteile an Rocket unterstützten würden, würde der Angebotspreis bei 34 Euro bleiben, die Mindestannahmeschwelle aber automatisch auf 40 Prozent gesenkt. Sollte Rocket vor der formellen Ankündigung eines Übernahmeangebots zu dem endgültigen Entschluss kommen, dass eine Annahmeschwelle von etwa 62,5 Prozent nicht erreicht werden könne, sei man bereit, das Übernahmeangebot in vereinfachter Form abzugeben, also mit einem Angebotspreis von 34,00 Euro je Aktie und einer festen Mindestannahmeschwelle von 40 Prozent.Wer am Ende den Zuschlag bekomme, sei noch offen. Ob am Ende alle Bedingungen erfüllt würden ebenfalls."Der Aktionär" hatte zuletzt erklärt, dass Anleger ihre Aktien über den Markt verkaufen können, das gilt auch für das nun etwas erhöhte Niveau, so Michael Schröder. (Analyse vom 10.05.2023)Mit Material von dpa-AFX