unter folgendem Link.



Börsenplätze Software AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

31,60 EUR +0,06% (12.07.2023, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Software AG:

31,58 EUR -0,25% (12.07.2023, 22:26)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro. (13.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Der US-Technologieinvestor Silver Lake habe seine Beteiligung an der Software AG weiter aufgestockt und näheret sich damit einer wichtigen Schwelle. Bereits Ende Juni habe sich der Investor nach einem kurzen Bietergefecht die Mehrheit an dem Darmstädter Unternehmen gesichert. Dennoch habe der Kurs kaum auf die Nachricht reagiert.Konkret habe Silver Lake am Mittwochabend mitgeteilt, sich weitere 8% gesichert zu haben. Damit halte der Investor nun einen Anteil von 71%. Seit dem 7. Juli seien keine weiteren Aktien am Kapitalmarkt erworben worden. Laut älteren Berichten könnten Anleger ihre Aktien voraussichtlich noch bis zum 17. Juli zum Preis von 32 Euro je Aktie anbieten.Aus juristischer Sicht nehme Silver Lake durch die jüngste Aufstockung Kurs auf Dreiviertelmehrheit. Werde diese Hürde genommen, seien 95% das nächste Ziel, da das Unternehmen dann einen Squeeze-Out einleiten könne und die Aktie anschließend wie geplant von der Börse verschwinde. Dazu passe auch, dass Silver Lake erneut bekräftigt habe, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU