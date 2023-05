Börsenplätze Software AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Software AG:

34,98 EUR +5,87% (04.05.2023, 20:34)



XETRA-Aktienkurs Software AG-Aktie:

35,24 EUR +5,83% (04.05.2023, 17:41)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro. (04.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende April habe der US-Finanzinvestor Silver Lake ein Übernahmeangebot für den Darmstädter Softwareentwickler Software AG über 30 Euro abgegeben. Das Ziel: Den Konzern von der Börse nehmen. Jetzt würden die Amerikaner noch einmal nachlegen.Wie die Software AG am Abend mitgeeilt habe, habe Silver Lake beim Angebot nochmals nachgebessert und dieses um 2 auf 32 Euro je Aktie erhöht. Mit der Anpassung hätten die Beteiligten offenbar auf eine Konkurrenzofferte reagiert.In der Pressemitteilung heiße es: "Es handelte sich hierbei um die erste Ansprache des Unternehmens. Sie führte am 21. April 2023 zur Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der Software AG zu einem Angebotspreis von 30,00 Euro je Aktie. Im Nachgang zu dieser Ankündigung erhielten der Vorstand des Unternehmens und der im Namen des Aufsichtsrates agierende unabhängige Übernahmeausschuss ein vorläufiges, unverbindliches Angebot eines US-Software-Wettbewerbers. Dieses Angebot, das unter Vorbehalt einer Reihe aufschiebender Bedingungen stand, wurde ebenfalls geprüft."Mit der Aktie der Software AG habe sich lange kein Gewinn erzielen lassen. Der angedachte und jetzt nachgebesserte Übernahmepreis von 32 Euro dürfte Langfristinvestoren zumindest ein wenig versöhnen, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Software AG-Aktie. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link