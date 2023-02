Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) unter die Lupe.Die Software AG habe sich zum Jahresschluss beim Wachstum ordentlich geschlagen und ihre eigenen Ziele noch erfüllt. Die im noch jungen Jahr angestrebten Gewinne würden dagegen deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Um die operative Schlagkraft zu stärken, habe Vorstandschef Sanjay Brahmawar dem Konzern ein Sparprogramm verordnet, dem auch Jobs zum Opfer fallen würden. Die Anleger würden verschnupft reagieren.Brahmawar und die neue Finanzchefin Daniela Bünger hätten die Ziele für die Profitabilität für das neue Jahr niedrig angesetzt. Um Sondereffekte bereinigt sowie vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen dürften vom Umsatz zwischen 16 und 18 Prozent als operativer Gewinn übrigbleiben. Das seien weniger als im Vorjahr mit 18,6 Prozent und auch spürbar weniger als von Experten geschätzt. Bevor die Software AG vergangenes Jahr das Unternehmen Streamsets zugekauft habe, habe Brahmawar in der Mittelfristplanung für 2023 sogar einmal 25 bis 30 Prozent Marge in Aussicht gestellt.Bramawar habe die Vorsicht bei den Zielen mit anziehenden Bestellungen der Kunden für Software zur Nutzung aus der Cloud (SaaS - Software as a service) begründet. "Im vergangenen Jahr hat sich die Nachfrage nach SaaS-Verträgen deutlich beschleunigt, und das wirkt zunächst margensenkend", habe der Belgier im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Die Verträge würden zumeist als Abo-Verträge gestaltet, die erstmal weniger einbringen würden als frühere Softwareverkäufe, dafür aber länger laufen und Geld einspielen sollten. Auch im Datenbankgeschäft würden die Kunden laut Brahmawar zunehmend auf Abo-Verträge setzen."Der Gegenwind bei der Marge ist temporär. Unter anderem werden die Kosten für die Cloud-Infrastruktur im Zuge der Skalierung sinken", so der Vorstand. Die Kosten für die Technik sollten sich bei mehr Kunden entsprechend besser auf diese verteilen. "Im kommenden Jahr wird sich der wiederkehrende Umsatz aus den Cloudverträgen auch erholen." Zudem solle der Zukauf Streamsets aus dem vergangenen Jahr ab dem dritten Jahr der Zugehörigkeit ebenfalls die Marge heben.Die Aktie falle nach dem unter den Erwartungen liegenden Ausblick um mehr als zehn Prozent zurück. Seit dem Hoch im August 2021 habe sich der Börsenwert mittlerweile halbiert. Eine Stabilisierung des Kurses sei nicht in Sicht.Anleger warten daher ab, ob der Gegenwind für die Marge wirklich nur temporär ist und die geplante Optimierung der operativen Schlagkraft Wirkung zeigt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2023)Mit Material von dpa-AFX