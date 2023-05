Tradegate-Aktienkurs Softing-Aktie:

7,25 EUR -1,36% (12.05.2023, 12:58)



ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (12.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softing-Aktie (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Mit einer Performance von fast 40% gehöre die Aktie der Softing AG zu den positiven Überraschungen des Jahres 2023. Untermauert werde die positive Kursentwicklung mit einem Gewinnsprung im ersten Quartal und einer Anhebung der Ergebnisprognose 2023. Der Aufwärtstrend habe sich noch einmal beschleunigt. Gelinge es dem bayerischen Anbieter von Hard- und Software für die industrielle Automatisierung, die noch vorhandenen Baustellen erfolgreich abzuarbeiten, stehe einer mittelfristigen Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nichts im Weg, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:7,35 EUR 0,00% (12.05.2023, 17:36)