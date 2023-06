Tokio Stock Exchange-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

6.937 JPY +3,68% (21.06.2023, 08:00)



ISIN SoftBank-Aktie:

JP3436100006



Kurzprofil SoftBank Corp.:



Die SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) ist eine japanische Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Tokio. Der Konzern investiert vornehmlich in Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Kommunikation, Energie und Finanzen. Anteile hält die Gruppe dabei an verschiedenen Blue Chip-Unternehmen. Über den Vision Fund, der über ein Kapital von rund 100 Milliarden US-Dollar verfügt, investiert die Gesellschaft außerdem regelmäßig hohe Summen in verschiedenste Startups. (21.06.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Thema "SoftBank" finde der Aktienprofi hochgradig spannend. Zum einen habe der Konzern Geld. Immer wenn man Geld habe, gehe man auf Einkaufstour. Jetzt stehe der Börsengang von Arm Holdings bevor, wo die SoftBank ein Großaktionär sei. Da werde weiteres Geld in die Kassen fließen, das die SoftBank wieder investieren dürfte. Jetzt habe der Vorstandschef der SoftBank gesagt, dass sein Fokus nun auf KI liegen werde.Was den Chart betreffe, sei bei 45 Euro der Deckel drauf. Der Wert könnte aber bald über den Widerstand drüber laufen. Dann wäre der Weg nach oben bei der SoftBank-Aktie frei, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SoftBank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SoftBank-Aktie:44,695 EUR +4,37% (21.06.2023, 11:10)