Kurzprofil SoftBank Group Corp.:



Die SoftBank Group Corp. ist eine japanische Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Tokio. Der Konzern investiert vornehmlich in Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Kommunikation, Energie und Finanzen. Anteile hält die Gruppe dabei an verschiedenen Blue Chip-Unternehmen. Über den Vision Fund, der über ein Kapital von rund 100 Milliarden US-Dollar verfügt, investiert die Gesellschaft außerdem regelmäßig hohe Summen in verschiedenste Startups.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chipdesigner Arm ( ISIN US0420682058 WKN A3EUCD ), dessen Technologie in praktisch allen Smartphones stecke, sei mit einem Kurssprung an der New Yorker Börse gestartet. Zur Halbzeit des Handels sei die Aktie bei rund 61 Dollar gehandelt worden und habe damit etwa ein Fünftel über dem Ausgabepreis gelegen. Der Börsengang sei der größte in den USA in diesem Jahr und gelte auch als Test für andere Unternehmen.Arm habe den Ausgabepreis auf 51 Dollar festgesetzt. Er habe damit am oberen Ende der Preisspanne von 47 bis 51 Dollar gelegen. Laut Medienberichten hätten Arm und der japanische Technologiekonzern SoftBank als Eigentümer auch einen Preis von 52 Dollar erwogen, sich aber dagegen entschieden.SoftBank behalte nach dem Börsengang einen Anteil von rund 90 Prozent an Arm und bekomme den Erlös von rund 5 Milliarden Dollar aus dem Aktienverkauf. Auf Basis der von Arm entworfenen Chip-Architekturen entwickele unter anderem Apple die Prozessoren für seine Geräte. Auch der Halbleiterkonzern QUALCOMM, mit dessen Chips viele Android-Telefone laufen würden, greife darauf zurück. Die Firmen würden an Arm Abgaben für die Verwendung der Chip-Architektur zahlen. Dieses Geschäftsmodell sichere stabile Erlöse und solide Gewinne - erlaube aber auch keine Höhenflüge.Die Arm-Designs hätten sich in Smartphones und Tablet-Computern gegen Chipsysteme von Intel durchgesetzt - unter anderem, weil sie weniger Strom brauchen würden. Inzwischen würden Chips auf Basis von Arm-Architekturen auch in Rechenzentren eingesetzt und Apple nutze sie in seinen Mac-Computern.Aus der Preisspanne ergebe sich eine Bewertung von mehr als 54 Milliarden Dollar für Arm. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg peilte SoftBank ursprünglich eine Gesamtbewertung von 60 Milliarden bis 70 Milliarden Dollar an, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Für den Börsengang sei zuvor ein Erlös von 8 Milliarden bis 10 Milliarden Dollar angestrebt worden. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SoftBank-Aktie: